Hallyday, tribunale dà ragione ai figli

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Sconfitta per Laeticia Hallyday, vedova del popolarissimo Johnny, il cantante francese scomparso nel dicembre 2017, nella dura battaglia legale che la oppone ai primi due figli dell'artista, David e Laura Smet. Il tribunale di Nanterre (Parigi) ha deciso che la è la giustizia francese competente nel giudizio sull'eredità contesa. Laeticia si è fin qui duramente battuta affinché fosse il tribunale Usa competente in materia. Il cantante "ha conservato fino alla fine uno stile di vita itinerante e bohemien, ma soprattutto molto francese, che lo portava a vivere in modo abituale in Francia", ha stabilito il tribunale di Nanterre. E nonostante i numerosi viaggi e soggiorni negli Usa, era residente in Francia al momento della morte. Da oltre un anno, i due figli più grandi della rock star francese, il cantante e musicista David Hallyday e l'attrice Laura Smet, sono impegnati in un braccio di ferro giudiziario con Laeticia per ottenere la loro parte di eredità.

Lei ha annunciato appello.