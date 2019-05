Carapaz "Nibali è avversario forte"

(ANSA) - BOARIO TERME (BRESCIA), 27 MAG - "Nibali è molto forte, uno dei rivali più pericolosi, penso che me lo troverò di fronte spesso nei prossimi giorni. Speriamo di poter offrire una bella sfida, un grande spettacolo a chi ci seguirà. Sono contento di sapere che tutto l'Ecuador mi segue: da qui mando un messaggio d'amore a tutti i miei connazionali. Mi godo il giorno di riposo: ci voleva per me e per la squadra, prima delle tappe difficili che ci aspettano nell'ultima settimana". Così la maglia rosa Richard Carapaz, in conferenza stampa, dall'albergo che ospita la Movistar, nel secondo e ultimo giorno di riposo del 102/o Giro d'Italia di ciclismo.