Rissa in Spagna: arrestato un italiano

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Uno dei quattro italiani fermati in Spagna per l'aggressione ad un trentenne spagnolo durante una rissa verificatasi all'esterno di una discoteca di Cadice è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il sito Diario de Cadiz, si tratta del 29enne napoletano Emilio Di Puorto.

Il trentenne spagnolo è stato colpito alla testa con un calcio ed ora è in prognosi riservata.