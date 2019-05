Aladdin superstar, debutto Usa da 86 mln

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Debutto alla grandissima nelle sale Usa per Aladdin della Disney che incassa oltre 86,1 milioni di dollari nel weekend e si piazza in testa al box office americano. Scivola quindi al secondo posto, John Wick: Chapter 3 - Parabellum che incassa 24,3 milioni di dollari per un totale che già supera i 100 milioni di dollari in due settimane di programmazione. In terza posizione c'è Avengers Endgame con un incasso questo fine settimana di 16,8 milioni (per un totale di ben 798 milioni). In quarta posizione c'è Pokemon con 13,3 milioni (totale 116) seguito da due nuove uscite: Brigtburn- l'Angelo del male (che in Italia è uscito il 23 maggio) con 7,5 milioni e Booksmart della debuttante Olivia Wilde (uscito da noi il 24 maggio) con 6,5.