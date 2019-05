Fiorentina, 1000 tifosi all'allenamento

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Davanti a un migliaio di tifosi viola e anche a Andrea Della Valle, arrivato nel pomeriggio a Firenze, la Fiorentina ha svolto l'allenamento allo stadio Franchi a poco più di 48 ore dalla sfida contro il Genoa che vale la permanenza in serie A. All'arrivo di Montella e della squadra sul manto verde del Franchi tanti applausi e cori.

L'allenamento si è svolto nella più assoluta tranquillità anche se chiaramente in molti c'è preoccupazione per la partita col Genoa che vale la salvezza. Andrea Della Valle rimarrà sicuramente vicino alla squadra almeno fino a domenica. La Fiorentina da questa sera andrà in ritiro. A Firenze potrebbe arrivare anche Diego Della Valle vista l'importanza della partita ma è ancora un'ipotesi e non ci sono conferme.