Cannes, attrice di Kechiche da' forfait

(ANSA) - CANNES, 24 MAG - Mektoub my love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche, in concorso per la Palma d'oro, scandalizza il festival e non solo gli spettatori ma anche la sua principale protagonista Ophelie Bau. L'attrice aveva partecipato con il resto del cast Athenais Sifaoui, Lou Luttiau, Marie Bernard, Meleinda Elasfour, Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Hafsia Herzi ha partecipato alla Montee des Marches per la premiere ufficiale del film ma ha lasciato la sala prima della fine del film. Il regista di Cous Cous e La Vita d'Adele (Palma d'oro 2013) ha preso il microfono in sala e si è scusato "per non aver avvertito" riferendosi alla scena choc di cunnilingus lunga 15 minuti. L'attrice non si p presentata al photocall di rito nè alla conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti è stato acceso: a Kechiche sono state ricordate anche le accuse di una presunta violenza, per le quali il procuratore di Parigi ha aperto un'indagine, dopo la denuncia di una donna. Parlate del film non di me", ha detto il regista franco-tunisino.