Ultrà Ciccarelli, sorveglianza speciale

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Un anno e 6 mesi di sorveglianza speciale per Nino Ciccarelli, storico capo dei Viking della curva dell'Inter, già condannato per rissa aggravata a 3 anni e 8 mesi con rito abbreviato per gli scontri di Santo Stefano prima di Inter-Napoli, in cui morì l'ultrà Daniele Belardinelli.

Lo ha deciso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese, presieduta da Fabio Roia.

I giudici non hanno accolto la richiesta più pesante di applicazione della sorveglianza speciale per tre anni che era stata proposta per Ciccarelli, difeso dal legale Mirko Perlino, con anche obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento ai luoghi delle manifestazioni sportive. L'obbligo di soggiorno, spiegano i giudici "costituirebbe una inutile compressione di una libertà fondamentale" e, poi, per quanto riguarda l'avvicinamento agli stadi, l'ultrà interista è già stato colpito di recente da un Daspo per 8 anni.