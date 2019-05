Brexit, ipotesi dimissioni May venerdì

(ANSA) - LONDRA, 22 MAG - Sembra rinviata almeno a venerdì l'ipotesi di dimissioni di Theresa May da leader Tory e da primo ministro. Lo riferiscono i media britannici citando fonti di Downing Street che escludono la possibilità che la premier possa farsi da parte o essere costretta a uscire di scena già stasera.

Venerdì la May ha invece accettato d'incontrare il deputato Graham Brady, presidente del Comitato 1922, influente organismo interno al gruppo parlamentare Conservatore riunitosi oggi stesso per discutere del destino della premier.