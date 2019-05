Dl Sicurezza:multe navi,spariti migranti

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Restano le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti dalla nuova bozza del decreto sicurezza bis licenziata oggi dal Viminale. Nella versione di ieri si prevedevano sanzioni (da 10mila a 50mila euro) per le navi che soccorrevano migranti violando le norme e le istruzioni "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Ora le sanzioni, di uguale importo, sono limitati a chi viola il divieto di ingresso nelle acque italiane.