Deschamps, Juve? No, penso alla Francia

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Juve, no grazie. Didier Deschamps, ct della Francia campione del mondo, e' lusingato dalle voci di un interessamento del suo ex club dopo il divorzio da Allegri, ma allontana qualsiasi ipotesi di sua separazione dalla nazionale.

"La situazione e' chiara - ha detto Deschamps, in conferenza stampa per spiegare le convocazioni della Francia per le prime partite di qualificazione a Euro 2020 - Il mio spirito e le mie energie sono focalizzate sulla qualificazione al prossimo Europeo, anche se mi fa piacere che si parli di me per grandi cluyb. Ma oggi come oggi il mio futuro e' chiaro, netto e preciso: ed e' legato alla nazionale francese".