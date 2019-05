Brexit, Corbyn conferma il no alla May

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Le offerte di Theresa May sulla Brexit sono "una rimasticatura di quanto già discusso, non vedo come (la legge quadro) possa passare in Parlamento" a inizio giugno. E' questa la prima reazione del leader laburista Jeremy Corbyn alle novità messe sul piatto oggi dalla premier Tory.

"Non vi sono cambiamenti fondamentali sull'allineamento al mercato unico e sull'unione doganale" come su altre garanzie, taglia corto Corbyn, aggiungendo che il Labour, restando così le cose, "non sosterrà" ufficialmente il testo in seconda lettura.