Conte, io imparziale? Parole gravissime

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Vorrei chiarire che il premier sin da quando è iniziata la competizione elettorale, non si è mai lasciato coinvolgere, non troverete mai una mia dichiarazione a favore dell'una o dell'altra parte politica. Vedo che in questo rush finale la vis polemica e le reazioni emotive diventano più accese. Però attenzione, lo dico a tutti, quando la dialettica trascende fino a mettere in dubbio l'imparzialità del premier la cosa non è grave ma gravissima". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, da Borbona (Rieti) rispondendo a una domanda sull'intervista del sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti a proposito dell'imparzialità del premier.