Harry e Meghan condividono foto nozze

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sposi da un anno, Harry e Meghan, decidono di festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio, già allietato dalla nascita del piccolo Archie, condividendo immagini finora inedite delle nozze reali celebrate al Castello di Windsor. Lo riporta La Bbc.

Il Duca e la Duchessa di Sussex mostrano il dietro le quinte del loro giorno più bello in un video pubblicato sull' account Instagram, Sussex Royal. Una raccolta di scatti finora inediti con la colonna sonora del coro del Regno che intona "This Little Light of Mine".

"Grazie per tutto l'amore e il sostegno di tanti di voi in tutto il mondo. Ognuno di voi ha reso questa giornata ancora più significativa", si legge su un post di Meghan e il Principe Harry su Instagram.

Nella clip si susseguono immagini in bianco e nero che mostrano Harry che scende una rampa di scale con suo fratello William. Ci sono anche teneri scatti di Meghan accompagnata dal principe Carlo e ancora Meghan che sorride e si tiene per mano con la madre Doria Ragland.