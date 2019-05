Chievo-Sampdoria 0-0

(ANSA) - VERONA, 19 MAG - Finisce 0-0 tra Chievo e Sampdoria nel lunch match della 37ma giornata di Serie A che ha visto il saluto di Sergio Pellissier al suo pubblico. L'uscita dal campo dello storico capitano, alla mezzora della ripresa per l'omaggio di tutto il pubblico e delle due squadre, è stata l'unica emozione in una gara che non aveva nulla da dire. I soli piccoli sussulti li hanno regalato il Var, che ha annullato per fuorigioco un gol del giovane Leris, e l'arbitro che ha espulso Barba al 40' pt per una brutta entrata su Defrel, con i padroni di casa in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Poi al minuto 73' è toccato a Pellissier emozionare il pubblico con l'ultima uscita da quello che è stato il suo campo per 17 stagioni.