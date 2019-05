Striscione contro Salvini, indagata

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase 'Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri', una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, 8 agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si era rifiutata di farlo, ritenendo che fosse un suo diritto esporre il suo pensiero.