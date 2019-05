Processo Rocchelli, c'è ministro ucraino

(ANSA) - PAVIA, 17 MAG - Arsen Avakov, ministro dell'Interno dell'Ucraina, ha assistito oggi all'udienza del processo per la morte di Andy Rocchelli, il fotografo pavese trentenne ucciso il 24 maggio del 2014 nella regione del Donbass mentre stava effettuando un reportage sulle sofferenze della popolazione civile durante la guerra. Nel corso del dibattimento sono state ascoltate le testimonianze di alcuni ufficiali della Guardia nazionale ucraina, il corpo di cui fa parte Vitaly Markiv, il 29enne italo-ucraino accusato dell'omicidio di Rocchelli.

"Vitaly Markiv è innocente: per noi è un eroe di guerra", ha dichiarato il ministro Avakov durante una pausa del processo.

"Per il suo valore è stato premiato anche con un'onorificenza del nostro Presidente della Repubblica. Abbiamo fiducia nella giustizia italiana e siamo convinti che alla fine la verità verrà a galla. Markiv non deve diventare il capro espiatorio di questa vicenda".