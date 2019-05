Allegri: con Juve 5 anni d'amore

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus e' una grande societa'". Cosi' Massimiliano Allegri, intercettato da Striscia la notizia, commenta il suo addio alla società bianconera. "E' così, la vita va, viene, va…", ha detto Allegri rispondendo a Staffelli che gli consegnava il Tapiro. Il tecnico ha dribblato domande su eventuali offerte Barcellona ("no, no, no, assolutamente") per poi aggiungere: "Dove andrò ora? A casa... Adesso, poi vado un po' al mare". Chi la sostituirà? "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi.

