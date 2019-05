Per Rocketman c'è Elton John al festival

(ANSA) - CANNES, 16 MAG - Elton John sulla Croisette per il film che racconta la sua vita. L'artista inglese, occhiali glitterati celesti per l'occasione, e' arrivato al festival per accompagnare stasera la première mondiale di Rocketman, il musical su di lui e che lui stesso ha prodotto. Diretto da Derex Fletcher, il film vede nei panni (e nella voce, pare strepitosa) di Elton John il giovane attore inglese Taron Egerton. I due si sono fatti fotografare insieme nel photocall di rito. Stasera la Montee des Marches a ritmo rock.