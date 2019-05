Gb: Johnson, correrò per Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 16 MAG - Boris Johnson ha confermato l'intenzione di correre per la leadership Tory (e quindi per la guida del governo britannico) non appena Theresa May si dimetterà.

"Naturalmente concorrerò", ha detto l'ex ministro degli Esteri brexiteer, dimessosi a suo tempo in polemica contro la linea della premier attuale, rispondendo a una domanda al riguardo durante un evento pubblico a Manchester.

Johnson ha peraltro riconosciuto che al momento la poltrona "non è vacante".