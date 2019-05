Di Maio a Lega,tensione palpabile piazze

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Vedo e sento molto nervosismo in Italia. Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle Forze dell'Ordine come non accadeva da tempo. C'è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb, con un appello "a tutte le forze politiche anche all'interno del governo". Il leader M5s si rivolge direttamente alla Lega, invitando il partito di Salvini al tavolo di provvedimenti come il salario minimo: "Basta slogan, basta polemiche, vogliamo lavorare", scrive.