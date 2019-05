Serie A: Roma-Juventus 2-0

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La Roma batte 1-0 la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi e Dzeko nel finale e resta in corsa per l'Europa che conta affiancando il Milan al quinto posto a 62 punti in classifica. Il portiere Mirante compie tre interventi decisivi nel primo tempo e uno nella ripresa per mantenere a galla i giallorossi, che nel finale approfittano del calo di ritmo degli ospiti per farsi più aggressivi e trovando al 39'la rete del difensore, ottimamente lanciato da Dzeko il quale non sbaglia nel recupero la palla del raddoppio. Per la Juve, campione d'Italia dal 20 aprile, si tratta delle terza sconfitta stagionale.