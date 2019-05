Incassi Usa, inarrestabili Avengers

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Con altri 63 milioni di dollari rastrellati nel week end sul mercato nord americano, prosegue inarrestabile la marcia di Avengers: Endgame, che arriva a quota 723,4 milioni di dollari casalinghi. E' il terzo maggior incasso di sempre, dietro Avatar (760 milioni) e Star Wars - Il risveglio della forza (936 milioni). A livello mondiale il film dei fratelli Russo è ormai a quota 2,48 miliardi di dollari, sempre più vicino al record assoluto di Avatar (2,78 miliardi).

Debutto in seconda posizione per Detective Pikachu: il film di Rob Letterman con il mostriciattolo giallo ispirato all'omonimo gioco Nintendo ha raccolto 58 milioni di dollari nel fine settimana. Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, la commedia Attenti a quelle due (The Hustle), di Chris Addison, con 13,5 milioni di dollari.