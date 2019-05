Venezuela, oppositore in Colombia

(ANSA) - CARACAS, 11 MAG - Il deputato dell'opposizione venezuelana Luis Florido, fondatore del partito Voluntad Popular dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò e di Leopoldo Lopez, ha reso noto ieri sera di essersi trasferito in Colombia di fronte alla possibilità di essere arrestato dal regime del presidente Nicolás Maduro. In un video diffuso attraverso il suo account Twitter, Florido ha detto: "Mi trovo fuori dal Paese, in Colombia, al riparo".

Riferendosi poi al contesto politico attuale, ha sostenuto che "al regime resta poco tempo e per questo perseguita quanti abbiamo lavorato per la libertà e la democrazia". Ma noi, ha proseguito, "staremo in tutti gli scenari necessari affinché insieme otteniamo in pace la transizione che desideriamo per il Venezuela".

Florido, 63 anni, ha infine detto di aver preso la decisione dopo la revoca della sua immunità da parte dell'Assemblea nazionale costituente (Anc, filogovernativa).