Donna sgozzata, trovati marito e figli

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAG - E' stato rintracciato all'autogrill di Calstorta, sull'A4, in provincia di Treviso, il marito della donna trovata morta questa mattina a Piacenza. Era insieme ai due figli di due e quattro anni e tutti stanno bene. L'uomo è stato individuato grazie al lavoro di collaborazione tra i Carabinieri di Piacenza e la Polizia stradale che ha seguito le tracce della vettura in autostrada. Il marocchino è a disposizione degli inquirenti che lo sentiranno per accertarne eventuali responsabilità. Non avrebbe detto nulla.