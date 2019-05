La follia Camp sul tappeto rosa del Met

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAG - Lady Gaga si e' fatta in quattro per il gala del Met; Katy Perry è diventata un lampadario di Moschino; Jared Leto in Gucci cardinalizio ha portato sotto braccio una replica della sua testa come sulla passerella autunno 2018 di Alessandro Michele. L'identità di genere è fluida sul tappeto rosa del gala in onore di "Camp: Notes on Fashion", l'ultima mostra del Costume Institute: Thom Browne ha vestito l'attrice di "Atlanta" Zazie Beetz in un abito da matrimonio maschile e femminile. Quasi una sfida a chi si veste più strano, ma tra tanto artificio e moda sopra le righe Anna Wintour non si e' smentita per l'eleganza. La direttrice di Vogue che da un ventennio è madrina della serata è stata tra le prime ad arrivare, accompagnata dalla figlia Bee Carrozzini: indosso, un abito couture con cappa di milioni di piume, l'ultimo disegnato per lei da Karl Lagerfeld prima di morire. L'indicazione arrivata sull'invito a 600 vip suggeriva, per il look, una "Studiata trivialità".