Borsa: Milano giù con dazi Usa, stime Ue

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - L'ipotesi di un rialzo dei dazi Usa sull'import cinese ha pesato ancora non solo su Wall Street, ma anche su Piazza Affari trascinata in scia al resto dei listini europei in calo dell'0,89%, nonostante le performance brillanti di titoli spinti dalle trimestrali: Amplifon (+9,95%), Ferrari (+3,89%), Campari (+2,2%) e Piaggio (+2,4%). Positivi anche Diasorin (+2,40), Italgas (+1,71%) e Juventus (+1,02%).

Si sono registrati anche l'indebolimento dei petroliferi col calo del greggio (Saipem -4,1% ed Eni -2,57%) e sono arrivate le stime Ue sulla crescita, con l'Italia ultima. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in netto rialzo a 266 punti. Tra i finanziari debacle per Fineco (-7,45%), della quale a Borsa chiusa Unicredit (-3,2%) ha avviato il collocamento del 17% del capitale. Il calo ha coinvolto anche Banco Bpm (-4,25%), Ubi (-3,40%) e Intesa (-2,08%), quest'ultima dopo i conti come del resto Cnh (-1,91%). Male pure Buzzi (-2,70%), Moncler (-2,17%) e Stm (-1,89%).