Iran, Usa schierano portaerei

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAG - Gli Stati Uniti stanno dispiegando la portaerei Abraham Lincoln e un cacciabombardiere al Us Central Command per ''inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regime iraniano'': a ''qualsiasi attacco agli interessi americani'' gli Usa risponderanno con una ''forza inarrestabile''. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, John Bolton. ''Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra con il regime iraniano, ma sono pronti a rispondere a qualsiasi attacco'' dice Bolton.

Poco prima un sito aveva annunciato imminenti nuove sanzioni degli Stati Uniti a Teheran, pronte a colpire un settore non energetico dell'economia.