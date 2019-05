Europee:sondaggio Gb,Brexit Party al 30%

(ANSA) - LONDRA, 3 MAG - Continua l'ascesa del Brexit Party di Nigel Farage nei sondaggi in vista delle elezioni Europee di fine mese, a cui la Gran Bretagna è destinata a partecipare malgrado i tre anni trascorsi dal referendum del 2016 a salvo ratifica parlamentare in extremis di un accordo di divorzio dall'Ue. Secondo l'ultima rilevazione dell'istituto YouGov, ripresa in queste ore dai media, il neonato partito simbolo del fronte pro Leave è ora al 30% dei consensi, due punti in più rispetto al dato di una settimana fa, mentre il Labour di Jeremy Corbyn si ferma al 21% e il Partito Conservatore della premier Theresa May non si schioda dal minimo storico del 13.

Fra i partiti pro Remain apertamente favorevoli a un secondo referendum, i Liberaldemocratici sono dati al 10%, mentre calano leggermente al 9 sia i Verdi, sia Change Uk, altra formazione appena nata e formata da fuoriusciti centristi di Labour e Tory.