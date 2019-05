Maduro in tv, 'oggi marcia militare'

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è apparso in un messaggio a reti unificate e in diretta su Twitter vestito in abiti militari, circondato da soldati e accanto al ministro della Difesa Vladimir Padrino Lopez, annunciando per oggi una "marcia militare insieme ai sempre degni e leali ufficiali delle nostre forze armate".

"Le nostre forze armate devono dare una lezione storica in questo momento. È giunta l'ora di combattere. È giunto il momento di dare un esempio e dire che in Venezuela c'è una forza armata coerente, fedele e coesa", ha aggiunto.