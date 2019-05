Cooperante italiano morto a Capo Verde

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAG - Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata pubblicata sul sito del Cospe dove si spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando".