Valverde, contro Liverpool pause vietate

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Qui non c'è alcun obbligo di vincere la Champions, ma certamente desideriamo conquistare dei trofei. Non posso dire se sia la partita più importante della mia carriera, perché io amo sdrammatizzare le cose, ma conosco molta gente che cambierebbe il proprio posto con il mio". E' la vigilia di Barca-Liverpool, semifinale di andata di Champions che domani farà registrare il tutto esaurito al Camp Nou e che molti considerano una finale anticipata. "Non potremmo concederci neppure dieci minuti di 'non gioco' - spiega il tecnico Ernesto Valverde - perché loro sono una squadra che in quel lasso di tempo ti può fare molto male. Il Liverpool è una formazione potente, che fa un gran pressing, gioca a ritmo altissimo e un reparto offensivo straordinario. Contro di loro bisognerà fare non una buona partita ma due". Messi come sta? "Ultimamente si è riposato più del solito però era molto carico e ho visto che teneva molto al fatto di chiudere presto il discorso del campionato. Ora è pronto per quest'altra sfida".