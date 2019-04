Incassi record Avengers in Italia 17 mln

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Anche in Italia Avengers: Endgame esordisce polverizzando più di un record. Nei primi 5 giorni il film Marvel Studios ha raggiunto un incasso complessivo di 17 milioni 434 mila euro, divenendo già da ora il film più visto nel 2019 in Italia. Solo nel week end ha guadagnato più di 12 milioni con la media di 10.418 euro su 1.164 sale. E con 5.2 milioni nelle prime 24 ore, è il secondo opening più alto di sempre in Italia, il più alto di sempre per Disney Italia, e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale in Italia.

Al secondo posto del box office la nuova commedia di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi, Ma cosa ci dice il cervello: l'incasso del week end è di 1 milione 231 mila (in crescita del 9%) per un totale di 3 milioni 439 mila. Rimane in terza posizione l'horror di Michael Chaves La Llorona - Le lacrime del male che guadagna 376 mila euro (per un complessivo di 1 milione 561 mila).