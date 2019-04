Tensioni esponenti Lega-centri sociali

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 28 APR - - Momenti di forte tensione in piazza della Repubblica a Pozzuoli (Napoli) tra manifestanti della Lega ed un centinaio di giovani dei centri sociali: i due gruppi sono venuti a contatto ed è stato necessario l'intervento delle forze di polizia per evitare che la situazione degenerasse.

Nel momento di maggiore criticità la Polizia ha dovuto far ricorso ad una carica per allontanare i manifestanti dei centri sociali, arrivati a Pozzuoli da Napoli e Quarto con striscioni antiLega. Gli antagonisti contestavano un gazebo della Lega, regolarmente autorizzato, che svolgeva attività nel centro storico di Pozzuoli. La piazza è rimasta presidiata dalle forze di polizia per circa un'ora, il tempo che i manifestanti abbandonassero la piazza.