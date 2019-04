Spagna: Vox, questo è solo l'inizio

(ANSA) - MADRID, 28 APR - "Questo non è che l'inizio". Lo ha detto il segretario generale del partito di estrema destra spagnolo Vox, Javier Ortega Smith, in un discorso in piazza a Madrid. E' la prima reazione della formazione mentre i risultati confermano l'ingresso del partito nel parlamento nazionale spagnolo. "Ognuno dei nostri deputati farà una vera opposizione, gli altri dovranno rispondere alle nostre proposte. Siamo inarrestabili", ha aggiunto.