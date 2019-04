Israele: sventato attentato Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 APR - Lo Shin Bet - il servizio di intelligence interna israeliano - ha sventato un attentato lo scorso mese, in coincidenza con le elezioni, un attacco suicida con un'autobomba di un operativo di Hamas che è stato arrestato.

Lo ha fatto sapere oggi lo stesso Shin Bet secondo cui il sospetto, Yahya Abu Dia (23 anni) è stato fermato lo scorso 31 marzo nella sua casa di az-Za'ayyem, in Cisgiordania. "Nell'interrogatorio - ha spiegato lo Shin Bet - Abu Dia ha detto di essere in contatto con ufficiali di Hamas della Striscia di Gaza attraverso internet e di essere stato reclutato per operazioni militari concordando di compiere missioni e atti come kamikaze. Abu Dia è stato incaricato di comprare un'auto e di affittare un magazzino in modo da preparare l'autobomba e anche di individuare il posto migliore nell'area di Maalè Adumim (sotto Gerusalemme, ndr) dove c'e' più assembramento di bus, civili e soldati".