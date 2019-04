Cortelle, donne basta essere invisibili

(ANSA) BARI 28 APR - Capelli sciolti e look minimal total black, Paola Cortellesi arriva al Petruzzelli e conquista la platea mostrando tutta la sua anima pasionaria e femminista e la voglia di dire no a certe cose: "Le donne sono invisibili anche alle stesse donne. A volte giornaliste mi chiedono se c'è davvero il mio contributo a una sceneggiatura di un film, come se fosse una cosa strana che ci sia anche una donna". L'occasione è la master-class tenuta alla decima edizione del Bif&st dove l'attrice e autrice ha ricevuto stamani il Premio Federico Fellini dalle mani di Felice Laudadio dopo la proiezione di 'Come un gatto in tangenziale'.

La regina del box office italiano affronta lo spinoso tema del diverso trattamento economico tra uomini e donne e racconta basita: "molte mie colleghe mi dicevano, guardando insieme a me la loro busta paga, 'per essere una donna va bene così....' Ma vi rendete conto??? Sono davvero arrabbiata per queste cose''.