Bruciano materassi e tentano fuga da Cpr

(ANSA) - BARI, 28 APR - Alcuni incendi sono stati appiccati la scorsa notte da migranti di varia nazionalità nel Centro per il rimpatrio (Cpr) di Bari-Palese dove sono stati danneggiati almeno tre moduli abitativi e tre persone hanno tentato la fuga.

I danni hanno riguardato per lo più materassi e arredi.

Un primo incendio ha riguardato il modulo 6 ed è stato spento dai vigilanti con gli estintori. Un secondo incendio, più importante, è stato appiccato nel modulo 3 dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Subito dopo i migranti hanno dato vita a un terzo tentativo di fuoco dopo il quale alcuni di loro si sono rifugiati sui tetti dei moduli abitativi. Da qui tre ospiti del Cpr hanno tentato la fuga procurandosi, cadendo, ferite che hanno richiesto l'intervento del 118. Due di loro sono stati medicati al pronto soccorso e già rientrati al Centro. Per il terzo migrante è ancora in corso la valutazione dei medici. A riportare la calma, forze dell'ordine e personale della Prefettura.