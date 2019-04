Via Seta: Xi, più amici aderiranno

(ANSA) - PECHINO, 27 APR - "Sempre più amici e partner aderiranno alla Belt and Road Iniziative", un progetto lanciato dalla Cina, ma aperto al mondo: il presidente cinese Xi Jinping, chiudendo il secondo Forum di Pechino dedicato alla nuova Via della Seta ha aggiunto che ora l'obiettivo sarà di "lavorare per rafforzare l'attuazione del consenso raggiunto durante il Forum". Sviluppo sostenibile, rispetto delle regole internazionali e connettività saranno tra i criteri guida, ha detto Xi nella conferenza stampa tenuta allo Yanqi Lake.