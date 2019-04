Rogo in una discarica abusiva a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un vasto incendio è divampato in una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est di Roma.

Al lavoro i Vigili del fuoco per spegnere il rogo. Una densa nube nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. Al momento non risultano feriti.

Le fiamme sono divampate dopo le 23 e si sono rapidamente propagate a tutta l'area a ridosso di via Collatina Vecchia. A quanto riferito, a bruciare materiali di risulta in una discarica abusiva di grandi proporzioni nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Si tratterebbe di un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi.