Sarraj accusa Francia, 'sostiene Haftar'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il premier libico Fayez al-Sarraj, capo del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ha pesantemente accusato la Francia di sostenere il generale Khalifa Haftar nella crisi in Libia. "Siamo sorpresi del fatto che la Francia non sostenga il nostro governo democratico ma un dittatore", ha detto Sarraj in un'intervista ai quotidiani francesi Liberation e Le Monde. "Quando Macron mi ha chiamato, gli ho detto che qui l'opinione pubblica è contro la Francia", ha aggiunto. E' la prima volta che Sarraj condanna in maniera così diretta il governo francese.