Oscar: Film straniero ora è Feature film

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Consiglio direttivo degli Oscar ha approvato nuove regole per la 92/a edizione degli Academy Award che si terrà il 9 febbraio 2020 al Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center in Hollywood. Tra le nuove regole quella che vede cambiare la dicitura "miglior film straniero" in quella di 'International Feature Film'. La modifica del nome non cambia le regole di categoria esistenti e i requisiti di invio o idoneità.

Inoltre, la rosa dei candidati al premio per il lungometraggio internazionale si allarga a dieci film; sette, scelti nella fase uno, dal Comitato di selezione cinematografica internazionale, e poi altri tre votati dall'International Feature Film Award Executive Committee.

Altre modifiche arrivano per la categoria Film d'animazione.

Intanto l'uscita nell'anno solare degli otto film candidabili non è più richiesta. Nella categoria Trucco e parrucco, il numero di film nominati passa da tre a cinque e la lista ristretta sale da sette a dieci.