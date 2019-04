Onu condanna esecuzioni Arabia Saudita

(ANSA)- GINEVRA, 24 APR - Ferma condanna dell'Onu delle "scioccanti" esecuzioni di 37 uomini ieri in sei città dell'Arabia saudita, condotte malgrado le gravi preoccupazioni emesse da numerosi esperti e organi dell'Onu. "E' ripugnante che almeno tre delle persone uccise fossero minorenni al momento della loro condanna", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet in una nota diffusa a Ginevra. Bachelet ha esortato il governo dell'Arabia Saudita a rivedere la legge sull'antiterrorismo, vietare la pena di morte nei confronti di minori e sospendere le esecuzioni.