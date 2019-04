Sarraj, con Roma rapporto privilegiato

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Con l'Italia abbiamo un rapporto privilegiato, sia politico che economico e avrà un ruolo importante per fermare l'aggressione". Lo ha detto il premier libico Fayez Al Sarraj in un'intervista al Tg1 ribadendo che in Libia "ci sono 800.000 migranti. 15-20.000 nei centri di detenzione. In migliaia puntano all'Europa e quindi all'Italia".