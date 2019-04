In Malai primo vaccino malaria

(ANSA) - GINEVRA, 23 AVR - Arriva in Malawi il primo vaccino contro la malaria, una delle malattie più mortali al mondo che uccide un bambino ogni due minuti. Lo annuncia l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il lancio avviene nell'ambito di un "programma pilota storico", sottolinea l'Oms. Il Malawi è il primo di tre paesi africani in cui il vaccino, noto come RTS,S, sarà messo a disposizione dei bambini sotto i 2 anni. Ghana e Kenya introdurranno il vaccino nelle prossime settimane.(ANSA).