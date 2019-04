Abe a Roma, accordo economico in vigore

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "L'accordo di partenariato economico Italia-Giappone è finalmente entrato da poco in vigore: mi auguro che anche gli italiani abbiano così più facile accesso alla cucina giapponese". Lo ha detto il premier giapponese Abe che oggi, appena giunto a Roma per la sua visita di Stato, ha inaugurato l' evento Taste of Japan sulla cucina nipponica, promosso dall'ambasciata del Giappone. "I giapponesi - ha detto Abe - amano molto i prodotti italiani. Ogni sabato sera, pur non guardando molto la tv, vedo un programma sull' Italia. Tanti giapponesi, incluso me, sono appassionati dello stile di vita italiano. Si vede spesso una tavolata con intorno la famiglia. Come noi - ha concluso Abe - anche voi italiani date grande importanza al cibo e alla cucina".