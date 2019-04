Sri Lanka: sono stati jihadisti locali

(ANSA) - ROMA, 22 APR - C'è un gruppo jihadista locale aiutato da una rete internazionale dietro i sanguinari attacchi di ieri in Sri Lanka. Lo annuncia il governo precisando che si tratta del National Thowheed Jamath. Il governo, secondo quanto riportato dai media locali, ha anche ammesso grosse falle nella sua intelligence. Il sottosegretario al governo Rajitha Senaratne ha detto di non ritenere che "gli attacchi possano essere stati portati avanti solo da un gruppo di questo paese.

C'è una rete internazionale senza la quale questi attacchi non sarebbero riusciti".