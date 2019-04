Inter e Milan, vibrazioni? S.Siro sicuro

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Le vibrazioni registrate il 7 aprile durante Inter-Atalanta in un settore del terzo anello di San Siro non fanno diminuire la sicurezza dello stadio, come evidenzia un'analisi disposta immediatamente dal Comune di Milano". Inter e Milan prendono posizione con una nota all'Ansa "per fare chiarezza" sullo stato di mantenimento dell'impianto dopo le notizie dei giorni scorsi.