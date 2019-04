Rally Italia Talent,ecco i campioni 2019

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Proclamati i vincitori del Rally Italia Talent 2019. Dopo 9 selezioni regionali iniziate ai primi giorni di gennaio ed una semifinale, l'ultimo atto della 6^ edizione del Grande Fratello dei motori è andato in scena all'Adria International Raceway con la finale. Un'edizione record con 9.300 iscritti, a conferma del successo del format creato dal patron Renzo Magnani nel 2014. Con lo slogan #rallypertutti, sono state 7 le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione dei partecipanti, mentre è stata strategica la partnership con Generali Italia e l'Automobile Club d'Italia del presidente Angelo Sticchi Damiani. Questi i Vincitori (Pilota e Navigatore): Under 18, Pio Scannella-Artino; Under 23, De Antoni-Vercelli; Under 35, Peli-Darderi; Over 35, Insalata- Modenini;Femminile: Sandy Bello-Martina Musiari; Non Licenziati Aci Sport:Betti-Lazzarini; Licenziati Aci Sport: Garzia-Parrini; Assoluta:Luca Insalata-Lorenzo Lamanda. Le iscrizioni per l'edizione 2020 da fine aprile su www.rallyitaliatalent.it.