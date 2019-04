Fognini 'voglio la mia Pasqua più bella'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Senza ombra di dubbio una grande vittoria, sono molto felice, c'era tanto vento era difficile. Ma sono contento di aver battuto Nadal qui davanti alla mia famiglia, ai miei amici". Fabio Fognini si gode l'impresa messa a segno a Montecarlo contro lo spagnolo n.2 al mondo e si prepara alla finalissima di domani con Lajovic. "Speriamo di festeggiare domani una bella Pasqua", sorride ai microfoni di Sky il tennista azzurro. "Con Nadal devi rischiare, sulla terra ha pochissimi rivali - ha aggiunto Fognini -. Ora devo riposare e preparare al meglio questa finale che sarà difficile.

Se me lo avessero detto a inizio settimana avrei riso, e invece mi sto giocando un titolo in un Masters 1000, la finale più importante in carriera".