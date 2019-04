Conte, inammissibile divergere su Libia

(ANSA) - ROMA, 18 apr - "In più occasioni ho discusso il dossier libico con il presidente Macron, da ultimo a Bruxelles.

Rimaniamo in stretto contatto anche a livello di staff, con l'obiettivo comune di perseguire la stabilità e lo sviluppo della Libia. Una Libia instabile, del resto, non può soddisfare alcun interesse nazionale di nessun Paese. Divergenze sul tema non solo appaiono illogiche, ma soprattutto non sono ammissibili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in Senato, precisando di avere avuto nei giorni scorsi anche "uno scambio di valutazioni con la cancelliera Merkel, che come me e con me ritiene imprescindibile ed urgente la cessazione delle ostilità e il riavvio del dialogo ai fini di una soluzione politica".